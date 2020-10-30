الصناعة: تلقينا عروضا جديدة من الدول المجاورة لشراء المنتجات العراقية

2020/10/30 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغدادـ واع ـ طه حسين

اكدت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، تلقيها طلبات كثيرة ومتزايدة من دول عربية عدة لشراء منتجاتها بمختلف أنواعها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مرتضى الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) إن "الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة للوزارة باشرت بتصدير عدد من منتجاتها الى دولة الإمارات العربية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من تلك المواد".

وبين ان " الوزارة وضمن الخطة التي وضعتها للارتقاء بالصناعة الوطنية كما ونوعا قررت تصدير منتجاتها الى الدول العربية والعالمية، بعد ان تتمكن من الوصول بها الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض منها عن الحاجة المحلية لتلك المواد".

ولفت الصافي الى ان " الوزارة تلقت عروضا جديدة من عدد من دول الجوار، إضافة الى قطر لشراء المنتجات العراقية من الصناعات الانشائية لجودتها ورصانتها، لاسيما مادة الاسمنت والحصى", مشيرا الى ان الوزارة قطعت أشواطا جيدة في تنمية هذه الصناعات ليتم تصديرها حال الوصول الى مستويات الإنتاج المطلوبة".

واوضح الصافي " ان الصناعات المحلية في شركات القطاعين العام والمختلط والتي تدار من قبل الوزارة شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية", مشيرا الى ان تلك الصناعات باتت تضاهي المستورد من حيث الجودة والمتانة".

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