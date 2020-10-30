حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً بعد تفجير استهدف أنبوباً نفطياً

2020/10/30 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدانت حكومة اقليم كردستان، الجمعة، الهجوم الذي استهدف أحد أنابيب تصدير النفط إلى خارج البلاد قبل يومين.



وذكرت الحكومة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تشرين الاول 2020)، انها "تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان"، موضحة أن "أنبوب تصدير النفط استُهدف يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كردستان".

وأضافت أنها "تدين هذا العمل الإرهابي، وترى أن مثل هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيداً".

وشددت على "أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كردستان"، مشيرةً إلى "استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم".

وذكرت وسائل إعلام كردية أنه، "أمس الخميس، أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي وهي الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني بأن عناصر حزب العمال فجروا أنبوباً نفطياً في (شمال كردستان/ كوردستان تركيا).

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال بياناً لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن عناصر الحزب قاموا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بتفجير الأنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين (في شمال كردستان)، مشيراً إلى أن العملية تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

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