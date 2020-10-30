الشرطة يهزم أمانة بغداد

2020/10/30 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يحقق الفوز على أمانة بغداد بهدفين دون رد في الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

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