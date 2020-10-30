الفهداوي تنفي انضمامها للجبهة العراقية وتؤكد التزامها بتحالف القوى

2020/10/30 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت النائبة عن تحالف القوى العراقية نهلة الفهداوي، اليوم الجمعة، انضمامها الى الجبهة العراقية.

وقالت الفهداوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نودُّ أن نؤكد بأننا لسنا جزءا من الجبهة التي شُكلت اخيرا بأسم الجبهة العراقية”، مشيرة الى اننا “ما زلنا ملتزمين بتحالف القوى العراقية”.

ودعت الفهداوي، جميع القوى السياسية، إلى “توحيد الجهود لإكمال التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة تعبر عن إرادة المواطن”، مشددة على “دعمها لرئاسة مجلس النواب والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الإسراع بإنجاز الإطار التشريعي والتهيئة للانتخابات”.

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