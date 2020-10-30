قمة مجموعة الفكر ترفع 32 مقترحًا لمجموعة العشرين لمعالجة آثار كورونا عالمياً

2020/10/30 | 21:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: تنعقد يوم غدٍ السبت، قمة مجموعة الفكر العشرين (T20) التي ينظمها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لاعتماد البيان الختامي للسياسات التي ستسلم لقيادة رئاسة مجموعة …

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