أول فوز للشرطة بالممتاز على حساب أمانة بغداد

2020/10/30 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الجمعة ( 30 تشرين الاول 2020)، فوزه الاول بدوري الكرة الممتاز جاء على حساب أمانة بغداد 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية

الشوط الاول شهد أفضلية شرطاوية ترابطت فيه خطوط الفريق وانتهت بضغط متواصل على مرمى الامانة وفرص اغلبها كانت فعلية، حتى الدقيقة 31 وهدف التقدم للشرطة جاء بواسطة المحترف النيجيري كريستيان أوساغونا، وكاد الشرطة ان يضاعف النتيجة الا ان الشوط الاول انتهى بالهدف الوحيد.

وتسيد الشرطة الشوط الثاني، الا ان حارس الامانة سرهنك محسن كان بالمرصاد لجميع الفرص ، حتى الدقيقة 84 والتدخل العنيف من حارس الامانة للاعب الشرطة مروان حسين، ليعلن الحكم عن ركلة جزاء واضحة سجل منها علي فائز هدف الشرطة الثاني، ونهاية المباراة 2- صفر للشرطة.

وكان الشرطة قد تعادل في الجولة الاولى امام الزوراء، فيما خسر الامانة من اربيل بنفس الجولة.

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