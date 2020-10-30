انتخاب نقيب جديد لاطباء بابل

2020/10/30 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اسفرت الانتخابات التي اجرتها نقابة الاطباء في بابل عن فوز الدكتور رافد فاخر الحسيني بمنصب نقيب الأطباء .وقال الدكتور حيدر البيرماني مدير مستشفى الامام الصادق" ان الانتخابات تمت بصورة نزيهة وديمقراطية حيث تم تنافس على منصب النقيب خمسة مرشحين .وأضاف ان الحسيني فاز ب215 صوتا مؤكدا ان نتائج الانتخابات تم رفعها الى النقابة في بغداد للمصادقه عليها"./انتهى

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