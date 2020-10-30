2020/10/30 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت ممثلية الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ان قرار اغلاق مخيمات النازحين الذي اتخذته وزارة الهجرة والمهجرين تم بعيدا عن التنسيق مع الأمم المتحدة.



وذكرت يونامي في بيان نيابة عن مكتب نائبة المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومُنسقة الشؤون الإنسانية في العراق أن الحكومة العراقية أعلنت عزمها إغلاق العديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة تنآى بنفسها عن اغلاق مخيمات النازحين في العراق وكالة الصحافة المستقلة.

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