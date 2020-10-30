2020/10/30 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /منصور جهانی/..



يشارك الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” (نان مقدس) Holy Bread للمخرج “رحيم ذبيحي” وانتاج “تورج أصلاني”، وفي أول ظهور دولي له، نيابة عن السينما الإيرانية في القسم التنافسي “أفلام متوسطة الطول” Mid-Length في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الثالثة والثلاثين (ايدفا) IDFA.



وتُشرف شركة “الی ایمیج” Eli Image الايرانية على مسؤولية التوزيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الخبز المقدس” الإيراني في مهرجان “ايدفا” السينمائي الدولي وكالة الصحافة المستقلة.

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