خرزة زرقة” يجمع لبنان وسوريا  في علاقة حب ممنوعة

2020/10/30 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..تستعد شركة الصبّاح إخوان لتصوير وإطلاق سلسلة أعمال بين لبنان مصر والمغرب من ضمنها مسلسل “خرزة زرقة” الذي انطلق تصويره منذ أسبوعين في لبنان ويستمر حتى منتصف شباط المقبل.



المسلسل يتألف من ستين حلقة كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف، وبطولة نخبة من الممثلين منهم معتصم النهار، ورولا بقسماتي إضافة إلى بديع أبو شقرا، وطوني […]

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