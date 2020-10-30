2020/10/30 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الشرطة على ضيفه أمانة بغداد بثنائية دون رد، مساء الجمعة، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية بمسابقة الدوري العراقي الممتاز.



وسجل هدفي الشرطة كل من المحترف النيجيري أوساجونا في الدقيقة 31، وعلي فائز في الدقيقة 86.



بهذا رفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



الشرطة يهزم بغداد بثنائية وكالة الصحافة المستقلة.

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