2020/10/30 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، اعتقال شخص من محافظة ذي قار أراد أحداث تخريب وفوضى وشغب في تظاهرة كربلاء السلمية، منوهة الى ضبط “ادوات تخريبية غير قانونية” يريد الاعتداء بها على القوات الامنية وحرف التظاهرة السلمية عن مسارها .



وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص من اهالي ذي قار أراد احداث فوضى وشغب في كربلاء وكالة الصحافة المستقلة.

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