خمس علامات على وجود مشكلة في الكبد

2020/10/30 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مجلة علمية فرنسية، على ارسال الجسم لبعض الاشارات المبكرة التي تحذرنا من وجود خلل وظيفي الكبد.

وذكرت الكاتبة لورانس أويكنين في مقال بمجلة "سانتي بلوس" (Santeplus) الفرنسية، إن "الكبد يضطلع بأكثر من 500 وظيفة أساسية، تشمل إنتاج العصارة الصفراوية واستقلاب البروتينات والكربوهيدرات والحديد والكوليسترول وتخزين الفيتامينات والمعادن، لكن أهم دور للكبد يتمثل في تنقية الدم من الفضلات والسموم.

واضافت، انه "جراء اتباع عادات غير صحية، في روتين الحياة اليومي أو في نوعية الغذاء، يمكن أن يصاب الكبد ببعض الأمراض الخطيرة، مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد أو الكبد الدهني أو سرطان الكبد".

وبحسب الكاتبة، فإن الجسم يبدأ بإرسال إشارات تحذير عندما تحدث مشاكل وظيفية في الكبد، ومن المهم جدا الانتباه إليها واستشارة الطبيب في الحال قبل الوصول إلى مرحلة الخطر.



فما أبرز تلك الإشارات؟

1- حكة وألم في الجلد: من شأن تراكم السموم أن يخلق شعورا مزعجا في جميع أنحاء الجسم، ذلك أن عجز الكبد عن تصريف السموم يسبب آلاما وحكة في الجلد.

وأوضح البروفيسور باتريك مارسيلين، أخصائي أمراض الكبد ومدير فريق أبحاث المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي بمستشفى بوجون في بارين، أن "هذا يحدث على وجه الخصوص عندما لا يستطيع الكبد معالجة العصارة الصفراوية، مما يسبب انتشار الحمض الصفراوي في الدم وينتج عنه حدوث التهابات صغيرة في الأوعية الدموية، تسبب بدورها حكة في الجلد".

2- ثقل في المعدة: يمكن أن يحدث الشعور بثقل في المعدة - حسب الكاتبة - عند وجود خلل وظيفي في الكبد، ويمكن للفحص السريري تحديد ما إذا كان المريض يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو في الأمعاء أو في الكبد.

3- فقدان الوزن بشكل مفاجئ: من المحتمل أن يكون فقدان الوزن المفاجئ ودون أسباب واضحة، مع فقدان الشهية، مؤشرا على مشاكل صحية، منها تليف الكبد، ينبغي معالجة الأمر بسرعة لأنه يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد.

4- الشعور المستمر بالإرهاق: تؤكد الكاتبة أن الشعور بالإرهاق بشكل مستمر مؤشر على وجود خلل خطير في وظائف الكبد، حسب البروفيسور مارسيلين، يمكن أن نلاحظ في هذه الحالة تراجعا في طاقة الجسم وعدم الرغبة في ممارسة أي نشاط، وأحيانا الاكتئاب.

5- النزيف المتكرر: وفقا للجمعية الفرنسية لدراسة أمراض الكبد، تشمل هذه الحالة وجود دم في القيء، ودم أسود أو أحمر في البراز، ونزيف في الأنف أو اللثة، بالإضافة إلى كدمات متكررة.

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