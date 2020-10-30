الشرطة يهزم بغداد بثنائية نظيفة في دوري الكرة الممتاز

2020/10/30 | 21:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حقق فريق الشرطة فوزاً مهماً بتغلبه على امانة بغداد بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع الثاني من المسابقة.

وافتتح الشرطة التسجيل في الدقيقة 31 من عمر اللقاء عن طريق المحترف النيجيري كريستيان اوساغونا، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الشرطة ان يعزز تقدمه بهدف ثانٍ من علامة الجزاء عن طريق اللاعب علي فائز في الدقيقة 86.

واضاف الفوز ثلاث نقاط لرصيد الشرطة ليصبح رصيده اربع نقاط، توقف رصيد بغداد من دون نقاط.



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