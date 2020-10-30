2020/10/30 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..تظاهر ،مساء أمس الخميس، المئات أمام مقر التلفزيون الرسمي في العاصمة البولندية احتجاجا على قرار قضائي يقضي بمنع شبه كامل للإجهاض.



وقد تجاهل المحتجون دعوة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيكي البولنديين للبقاء في بيوتهم بعد الارتفاع الكبيرة في عدد حالات الإصابة بوباء كوفيد19 إذ قال إن الخلاف بشأن الإجهاض يجب حله عبر الحوار لا عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرات في بولندا رفضا لقانون منع الإجهاض وكالة الصحافة المستقلة.

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