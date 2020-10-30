حزب الله يسيطر عليه بالكامل.. أسباب استحالة تطبيق المبادرة الفرنسية بشأن مطار بيروت

2020/10/30 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى فرقاء السلطة في لبنان إلى تأليف حكومة سريعاً بالاتفاق فيما بينهم تكون مهمتها الأساسية، تحصيل ما يُمكن تحصيله من المليارات التي أقرها مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان والتي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، هي كفيلة، إذا ما وصلت بالكامل، بانفراجة مرحلية قد لا تتعدى السنة بحسب ما يقول اقتصاديون.

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