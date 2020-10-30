الصناعة: عروض من دول مجاورة وقطر لشراء المنتجات العراقية

2020/10/30 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصناعة العراقية، الجمعة، إنها تلقت طلبات عدة من دول عربية لشراء منتجاتها بمختلف الانواع، فيما اكدت ان تلك الصناعات باتت تضاهي المستورد من حيث الجودة والمتانة.



واشار المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (30 تشرين الاول 2020)، الى إن "الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة للوزارة باشرت بتصدير عدد من منتجاتها الى دولة الإمارات العربية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من تلك المواد".

واوضح ان "الوزارة وضمن الخطة التي وضعتها للارتقاء بالصناعة الوطنية كما ونوعا قررت تصدير منتجاتها الى الدول العربية والعالمية، بعد ان تتمكن من الوصول بها الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض منها عن الحاجة المحلية لتلك المواد".

ولفت الصافي الى ان "الوزارة تلقت عروضا جديدة من عدد من دول الجوار، إضافة الى قطر لشراء المنتجات العراقية من الصناعات الانشائية لجودتها ورصانتها، لاسيما مادة الاسمنت والحصى"، مشيرا الى ان "الوزارة قطعت أشواطا جيدة في تنمية هذه الصناعات ليتم تصديرها حال الوصول الى مستويات الإنتاج المطلوبة".

واكد الصافي "ان الصناعات المحلية في شركات القطاعين العام والمختلط والتي تدار من قبل الوزارة شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية"، مشيرا الى ان "تلك الصناعات باتت تضاهي المستورد من حيث الجودة والمتانة".

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