2020/10/30 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على ستة إرهابيين مسؤولين عن تفجير عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذوا عملية تفجير العجلة وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية والمواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير وبعد التحرير ايضا اذ تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الداخلية تلقي القبض على 6 إرهابيين مسؤولين عن تفجير مفخخة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الداخلية تلقي القبض على 6 إرهابيين مسؤولين عن تفجير مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).