إلزام موظفي الدولة بإخراج “البطاقة البايومترية” للمشاركة في الانتخابات المقبلة

2020/10/30 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الحكومة تعميما الزاميا لكافة موظفي الدولة لإخراج “البطاقة البايومترية” بهدف المشاركة في الانتخابات، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء.

ويعد حصول كل فرد عراقي على بطاقة بايومترية امرا ضروريا للغاية، حيث يعتبر النظام البايومتري وسيلة مهمة لنزاهة العملية الانتخابية وذلك من خلال الحد من عمليات التزوير والتلاعب وسرقة الأصوات.

تحتوي البطاقة على شريحة الكترونية تتضمن كل المعلومات الشخصية لحاملها وهي الاسم واللقب وصورة بايومترية والبصمات الفردية، فيما تتصف هذه البطاقة بطول الأجل ولا يمكن التصويت بها دون الشخص المالك بالإضافة انه لا يمكن تكرار الانتخاب بها لأكثر من مرة.

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