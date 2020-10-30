تراجع الحديث عن العراق في المناظرات الرئاسية الأمريكية وصعود إيران والصين وروسيا

2020/10/30 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى مراقبون ومحللون للشأن السياسي العالمي والعربي أن الحديث عن أهمية العراق كدولة حليفة للولايات المتحدة تراجع خلال المناظرات الرئاسية والحملات الانتخابية للرئيس دونالد ترمب وغريمه جو بايدن.

وقال مراقبون إن وتيرة الحديث عن العراق انخفضت خلال مناظرات ترمب وبايدن على عكس السنوات السابقة، في حين ركز المتنافسان على تصدير ملفات إيران والصين وروسيا في حديثهما عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

في الأثناء..



يؤكد مراقبون أن أي رئيس قادم للبيت الأبيض سيكون مجبرًا على التعاطي مع الملف العراقي، خصوصًا أن هناك حوارا إستراتيجيا لم يكتمل بعد ووجودا عسكريا لم يتم الاتفاق عليه وصراعًا مع إيران ووكلائها في العراق لم تحسم نتائجه لغاية الآن.

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