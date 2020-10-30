بمبلغ 170 مليون دولار .. العراق ينضم الى مبادرة كوفاكس للاستفادة من لقاح كورونا

2020/10/30 | 22:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

‌انضم العراق الى مبادرة كوفاكس (COVAX) ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح مرض كوفيد_19 لمواطنيها وبمخصصات بلغت 170$ مليون دولار.

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