2020/10/30 | 22:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 16 متهماً في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوكالة انه استنادا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين و المطلوبين من قبل مكافحة إجرام بغداد خلال ٢٤ ساعة الماضية،حيث تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والتاجي والكرادة والحبيبية والقدس والمحمودية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.

واضاف ان المفارز نفذت القبض على عشر متهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومحلات تجارية وتزوير عقارات ووثائق وهويات ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب والحرية وحسينية المعامل والغزالية وسرقة سيارت الرصافة وابو غريب والبياع والمنصور والدورة وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٣١ ، ٢٩٨، ٢٩٢، ٢٨٩ ،٤٥٦ ق.ع.

وتابع البيان انه تم ضبط عجلة من نوع أوباما أسود اللون موديل ٢٠١٤ لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ.

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