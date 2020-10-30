ايقاف دراسة

2020/10/30 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} للمرة الثانية، أوقفت دراسة كانت تختبر لقاحا تجريبيا للأجسام المضادة لكوفيد-19 مؤقتا من أجل التحقيق في مشكلة سلامة محتملة لمرضى بمستشفى.

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