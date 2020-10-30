محدث..النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أبريل مع مخاوف الطلب

2020/10/30 | 22:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في 5 أشهر عند تسوية جلسة اليوم الجمعة، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل/نيسان، مع القلق بشأن الطلب.

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