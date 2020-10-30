قطر تبدي رغبتها بشراء منتجات من الصناعات الانشائية العراقية

2020/10/30 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصناعة تلقيها عروض شراء جديدة للمنتجات العراقية .وذكرت الوزارة في تصريح صحفي:" ان دولة قطر ابدت رغبتها بشراء منتجات من الصناعات الانشائية (الأسمنت والحصى)".واضافت:" ان الإمارات بدأت باستيراد منتجات من الشركة العامة للصناعات التعدينية العراقية"./انتهى7

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