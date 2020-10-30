الشرطة يهزم أمانة بغداد في دوري الكرة

2020/10/30 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حقق فريق الشرطة أول انتصاراته في الدوري بفوزه مساء اليوم على فريق أمانة بغداد في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.وسجل هدفي الشرطة اوسغونا بالدقيقة 31 وعلي فائز ركلة جزاء في الدقيقة 85.الشوط الأول فرض الشرطة سيطرته على المباراة وسط تحفظ وانكماش واضح لفريق أمانة بغداد واعتمد الشرطة على سرعة مازن فياض وقوة المهاجم النيجيري كرستيان اوسغونا، وكاد أن يفتتح مازن فبياض النتيجة لولا أن تسديدته كانت ضعيفة تمكن منها الحارس سرهنك محسن وأضاع اوسغونا فرصة قبل أن يسجل من كرة رأسية في الدقيقة 31، واقتصرت محاولا أمانة بغداد من هجمة مرتدة كاد أن يسجل منها بعد انفراد للاعب سجاد حسين سدد الكرة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط بتقدم الشرطة بهدف دون رد.في الشوط الثاني واصل الشرطة أفضليته مع خطورة في الهجمات المرتدة واضاع مازن فياض فرصة أخرى بعد أن تصدى سرهنك للكرة وحاول سعد عبد الأمير بتسدية علت العارضة فيما طالب فريق أمانة بغداد بركلة جزاء بعد أن لامست الكرة يد المدافع علي فائز لكن الحكم طالب باستمرار اللعب، وحصل بديل الشرطة مروان حسين على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من قبل الحارس سرهنك غادر على اثرها مروان مصابا ليسجل منها علي فائز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدفين دون رد.ورفع الشرطة رصيده للنقطة الرابعة فيما بقي أمانة بغداد بدون نقاط./انتهى

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