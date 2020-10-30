بالفديو: ترامب يوجه تحية للمسيحيين “الكلدان”… معظمهم من اصل عراقي وصوت “الهلاهل” يعلو في مهرجانه الانتخابي

2020/10/30 | 22:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تداولت مواقع التواصل مقطعاً فديوياً يحتوي تحية وجهها الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر جماهيري ضمن حملته الانتخابية للمسيحيين الكلدان، وهم من اصل عراقي.

#ميشيغان الان #ترامب يخاطب ويحيي المسيحيين الكلدان ومعظمهم من اصل عراقي ويتلقى دعما ممن هو حاضر منهم في تجمع انتخابي حاشد.



ميشيغان ولاية مهمة والتنافس فيها شديد بين بايدن وترامب وكل صوت فيها مهم ومؤثر.



ترامب فاز على هيلاري بفارق 10 الاف صوت فقط قبل 4 سنوات #العراق pic.twitter.com/NETadMHoHu

— Rafid Jaboori رافد جبّوري (@RafidFJ) October 30, 2020

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الجمعة لإقامة تجمّعات انتخابية في ولايات وسط غرب البلاد الرئيسية في وقت يسلط فيروس كورونا الضوء على خلافاتهما الحادة قبل أربعة أيام فقط من الاستحقاق الرئاسي.

وعلى الرغم من تسجيل الولايات المتحدة عددا قياسيا يوميا جديدا لإصابات كوفيد-19 الخميس، تمسك ترامب باستراتيجيته المتمثلة في التقليل من خطورة الوباء ودعوة الأعمال التجارية إلى إعادة فتح أبوابها.

كما أنه حذر من غزو “الاشتراكيين” ساعيا في الوقت نفسه إلى تصوير منافسه الديموقراطي على أنه عازم على إغلاق البلاد.

من جهة أخرى، يسعى بايدن إلى إقناع عدد قليل من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بأن عهده سيتسم بالثبات وبأنه سيشفي “روح” أميركا واصفا ترامب بأنه غير مسؤول.

وأقام بايدن تجمعات راعت التباعد الاجتماعي في حين أن تجمعات ترامب غالبا ما شهدت تجاهل الحاضرين هذه الإرشادات وتجنب وضع الكمامات.

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