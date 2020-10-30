العراق ضمن اوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا… بقيمة 170 مليون دولار

2020/10/30 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، انضمام العراق الى مبادرة كوفاكس للحصول على علاج كورونا.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على تويتر ومرفقة بتصميم انفوغرافيك، انه ‌انضم العراق الى مبادرة كوفاكس (COVAX) ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح مرض كوفيد 19 لمواطنيها وبمخصصات بلغت 170$ مليون دولار.

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