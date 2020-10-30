القبض على ( 48 ) مطلوباً بقضايا متنوعة في بابل

2020/10/30 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القاء القبض على ( 48 ) مطلوباً بقضايا متنوعة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ، أن “مفارزها من مديريات الأقسام قامت في غضون الـ٢٤ساعة الماضية بإجراء سلسلة ممارسات أمنية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة في عموم المحافظة”، مبينة أن “حصيلة تلك الممارسات كانت القاء القبض على ( 48 ) مطلوباً بقضايا تنوعت بين السرقات والاحتيال والاعتداء وأخرى مختلفة من قانون العقوبات فضلاً عن مخالفات قانونية”.





واوضحت القيادة، ان “المطلوبين توزعوا على أقسام شرطة مكافحة الإجرام / 2 ، البلدة الصوب الكبير / 9 ، البلدة الصوب الصغير / 3 ، الاقضية / 8 ، المحاويل / 4 ، المسيب / 4 ، الاسكندرية / 3 ، الرافدين / 4 ، الهاشمية / 1 ، قضاء القاسم / 3 ، ناحية الحمزة الغربي / 4 ، الشوملي / 1 ، حماية الاسرة / 2”.





واكد، أن “مفارزها قامت بنقل كافة الملقى القبض عليهم الى مراكز الاحتجاز الأمنية لإكمال الاجراءات القانونية الضرورية”.

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