اليونيتاد يطلق منصة الكترونية لاستلام الشهادات عن جرائم تنظيم داعش

2020/10/30 | 22:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اطلق فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش في العراق UNITAD منصة ألكترونية لاستلام الشهادات من الناجين ومن شهود العيان عن جرائم التنظيم.هذه الإستمارة الالكترونية متعددة اللغات والغرض منها هو إبلاغ فريق التحقيق الدولي یونیتاد بمعلومات عن جرائم تنظيم داعش، والتي ستساعد فريق التحقيق على تحديد جرائم تنظيم داعش، ودفع التحقيقات …

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