إسبانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/30 | 22:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 25595 حالة بموجب حصيلة يوم الجمعة.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و185678 حالة.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ239 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35878، حسب الوزارة.

ويبلغ العدد التراكمي الرسمي للإصابات الآن 1185678، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قال إن العدد الإجمالي الحقيقي من المحتمل أن يتجاوز 3 ملايين بناء على دراسات وتقديرات الانتشار.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.انتهى 25

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