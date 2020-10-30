2020/10/30 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصرالله: احترام الإسلام كديانة يتطلب عدم استخدام مصطلحات الإرهاب والفاشية الإسلامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصرالله: احترام الإسلام كديانة يتطلب عدم استخدام مصطلحات الإرهاب والفاشية الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).