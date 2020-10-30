القضاء السويسري يبرىء مالك (بي أن سبورت) في قضية فساد

2020/10/30 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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برأ القضاء السويسري القطري ناصر الخليفي في قضية فساد اتهم فيها مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي الفرنسي جيروم فالك.



وكان الخليفي إضافة إلى جيروم فالك وهو الرقم الثاني في الفيفا يواجهان خطر دخول السجن للمرة الأولى في أوروبا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي “فيفا”، عندما إصدار المحكمة السويسرية حكمها بحق الأمين العام السابق […]

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