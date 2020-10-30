العراق يعلن تصدير عددا من منتجاته إلى الخارج

2020/10/30 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصناعة، الجمعة، تصديرها عدد من منتجاتها الى الدول العربية والعالمية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من تلك المواد.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، مرتضى الصافي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، إن "الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة للوزارة باشرت بتصدير عدد من منتجاتها الى دولة الإمارات العربية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من تلك المواد".

وأضاف الصافي، ان "الوزارة وضمن الخطة التي وضعتها للارتقاء بالصناعة الوطنية كما ونوعا، قررت تصدير منتجاتها الى الدول العربية والعالمية، بعد ان تتمكن من الوصول بها الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض منها عن الحاجة المحلية لتلك المواد".

وتابع، ان "الوزارة تلقت عروضا جديدة من عدد من دول الجوار، إضافة الى قطر لشراء المنتجات العراقية من الصناعات الانشائية لجودتها ورصانتها، لاسيما مادة الاسمنت والحصى"، مشيرا الى ان "الوزارة قطعت أشواطا جيدة في تنمية هذه الصناعات ليتم تصديرها حال الوصول الى مستويات الإنتاج المطلوبة".

وأشار الصافي، إلى ان "الصناعات المحلية في شركات القطاعين العام والمختلط والتي تدار من قبل الوزارة شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية"، مشيرا الى ان "تلك الصناعات باتت تضاهي المستورد من حيث الجودة والمتانة".

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