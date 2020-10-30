إقليم كوردستان يصدر بيانا بشأن استهداف أنبوب تصدير النفط في تركيا

2020/10/30 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دانت حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، استهداف أنبوب تصدير نفط الإقليم في مدينة ميردين التركية، مما أدى إلى توقف عملية التصدير، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم.

وذكرت الحكومة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، إنها "تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "أنبوب تصدير النفط استهدف يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان".

وتابع، أن حكومة إقليم كوردستان "تدين هذا العمل الإرهابي، وترى أن مثل هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيدا".





وشددت على أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كوردستان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم.

وأمس الخميس، أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات الدفاع الشعبي" وهي "الذراع العسكري لحزب العمال الكوردستاني" بأن "عناصر حزب العمال فجروا أنبوبا نفطيا في (شمال كوردستان/ كوردستان تركيا)".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال بيانا لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن "عناصر الحزب قاموا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بتفجير الأنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين (في شمال كوردستان)"، مشيرا إلى أن "العملية تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كليا وخروجه عن العمل".

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