الجبهة التركمانية تؤكد رفضها لقانون معادلة الشهادات وتطالب باعادة صياغته

2020/10/30 | 22:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت الجبهة التركمانية العراقية ، رفضها لقانون معادلة الشهادات في العراق .

وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان البرلمان العراقي كان الاجدر به اخذ رأي وزارة التعليم قبل التصويت على هذا القانون لان العلم ورصانة المؤسسات التعليمة والحفاظ على القيم العليا للشهادات وتاريخ التعليم في العراق اهم من المصالح السياسية والفئوية والاهتمامات الخاصة”.

ودعا الصالحي ” البرلمان العراقي لاعادة النظر بالقانون حماية للتعليم وتاريخ العراق في مكانة التعليم ، مؤكدا ان القانون بحاجة لصياغة علمية جديدة لان القانون ربما صيغ بشكل سريع ،واحدى فقراته كانت تتعامل بايجابيه فيما يخص مدة الست اشهر المقاطعه بين دول الخارج والعراق بسبب جائحة كورونا التي ممكن اعتمادها ،اما باقي الفقرات لا بد استنادها لرأي التعليم العالي واكاديميين ومختصين ونجد من الاجدر باعادة النظر بالقانون حفاظا على رصانة المؤسسات التعليمية في البلد .

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