"صنع في الصين".. هونغ كونغ تعترض على قرار أميركي يخص بضائعها

2020/10/30 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا في يونيو يعتبر فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين، بعد حملة القمع التي شنتها بكين ضد مؤيدي الديمقراطية في المركز المالي العالمي.

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