2020/10/30 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/شارك الفنان المصرى محمد رمضان ، جمهوره ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، بمقطع فيديو له أثناء زيارته لمجموعة من الحيوانات ، وقام يحمل ثعبان على أكتافه ، كما ظهر خلال الفيديو وهو يقوم بإطعام عدد من الحيوانات الأخرى مثل النمر والزرافة.



View this post on Instagram Thank u for amazing […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



“يصارع حيوان اللايجر ويحمل تعبانا” محمد رمضان فى دبي وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. “يصارع حيوان اللايجر ويحمل تعبانا” محمد رمضان فى دبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. “يصارع حيوان اللايجر ويحمل تعبانا” محمد رمضان فى دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).