مشكلة صحية خطيرة بسبب تصفح الهواتف الذكية أثناء مشاهدة التلفزيون

2020/10/30 | 22:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف فريق من الباحثين الأمريكيين أن تصفح الهواتف الذكية أثناء مشاهدة التلفزيون يسبب مشكل عقلية خطيرة، ناتجة عن ما أسموه بـ”تعدد المهام في الوسائط”.

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