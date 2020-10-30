اللجنة العليا العراقية المصرية تستعرض الاتفاقات والبروتوكولات المتفق عليها

2020/10/30 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلكيون يعثرون على كوكب شبيه بالأرض

اكتشف الفلكيون لأول مرة في الفضاء الكوني البعيد عن النجوم كوكبا شاردا صغيرا يمكن مقارنة أبعاده بالأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية.

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