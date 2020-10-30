مصدر: عشرة وزراء يرافقون رئيس الوزراء المصري في زيارته غدا الى بغداد

2020/10/30 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العراق، غداً السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع يرافقه عشرة وزراء.

وقال مصدر مطلع، في حديث صحفي، ان “مدبولي سيتوجه الى بغداد يوم غد في زيارة رسمية هي الاولى لمسؤول مصري رفيع”، مبينا ان “مدبولي سيرافقه عشرة وزراء”.

واضاف المصدر، ان “رئيس الوزراء المصري سيعقد مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اضافة الى توقيع اتفاقيات استثمارية وتجارية”.

وانطلقت أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة علاء الجبوري في بغداد اليوم الجمعة، تمهيداً للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت.

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