بالصور.. مهرجان الزهور الأول في السليمانية وبيع أطنان من العسل

2020/10/30 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنطلق اليوم الجمعة مهرجان الزهور الاول، وذلك بحدائق "بارك آزادي" في مدينة السليمانية.

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