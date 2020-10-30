دعوة لمراعاة النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية

2020/10/30 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقام منتدى الاعلاميات العراقيات بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية دورة تدريبية عن كيفية مراعاة النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية بمشاركة عدد من الشخصيات الاعلامية وناشطين في حقوق الانسان من بغداد والمحافظات على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد.

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