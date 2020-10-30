2020/10/30 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن عن غضبها بسبب منع آلاف الإعلانات الدعائية لها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "بشكل خاطيء" كما تم منع بعض إعلانات حملة الرئيس ترامب.

وجاء ذلك في إطار الجهود التي دشنها فيسبوك لوقف بث الدعاية المضللة قبل أيام قليلة من موعد التصويت المباشر في الانتخابات يوم 3 من الشهر المقبل، وهو ما أثر على الدعايات الجديدة.



غير ان الدعايات التي تمت الموافقة عليها سابقا سوف تستمر.

وبعد احتجاج مسؤول الدعاية الرقمية في حملة بايدن على ماجرى، أعرب فيسبوك عن اعتذاره مرجعا السبب إلى "خطأ تقني".

وأضاف الموقع في بيان "لقد حددنا عددا من المشكلات التي طالت دعايات الحملتين".

PUKmedia عن بي بي سي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب في حملة بايدن لمنع دعايتها على فيسبوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب في حملة بايدن لمنع دعايتها على فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).