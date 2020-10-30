عمليات البصرة : حان الوقت لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق

2020/10/30 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف بأن الوقت قد حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة”.

واكد مدنف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل أغلب النزاعات العشائرية خصوصا المستعصية منها والتي كانت الشغل الشاغل للقوات الأمنية خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى ان” جميع الإجراءات الامنية قد أخذت بنظر الاعتبار خصوصا تجارة المخدرات وسلاح والسطو المسلح

وقال أن القيادة تمكنت من حصر السلاح وبنسب عالية كما تمنكنت من السيطرة علية وعدم استخدامة أثناء النزاعات العشائرية”.

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