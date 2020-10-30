النهج الوطني تؤشر ملاحظات على اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية

2020/10/30 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أشر رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الجمعة، مجموعة ملاحظات على مشروع اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية.

وقال طعمة، في بيان صحفي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020):

1- تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على منح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل افضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية ..



وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع اهم او نقل تكنولوجيا متطورة وتاهيل كوادر واحداث تطوير صناعي متقدم مثلا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لايحققها مستثمري السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات؟.

2- وكذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء والمفروض ان تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى.

3- المادة 6- الفقرة السادسة تعتبر الاحتكام في حل النزاعات لاجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى وان لم يكن العراق منضما لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية.

4- المادة السادسة تخير المستثمر من الدولة الأخرى التأمين على مشروعه الاستثماري لدى شركة تأمين تابعة لدولة غير العراق والمفروض حصرها بشركات التأمين العراقية .

5- في حالة نزع الملكية المبررة وفق شروط هذه الاتفاقية فانها تحكم بمنح عائدات للمستثمر للفترة الزمنية الممتدة من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع والمفروض ان تاريخ نزع الملكية قد أنهى ملكية المستثمر في ذلك الوقت فما هو المبرر لدفع عائدات له بعد ذلك ومن المعلوم ان النفع يتبع الأصل فإذا انتفى ملك الأصل انتفى المترتب عليه وهو النفع .

6- المادة 24 من الاتفاقية تمنح امتيازا اضافيا غير مبرر فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأعلن العراق في 22 تموز 2020، عن توقيع اتفاقيات مع السعودية، ضمن المجلس التنسيقي، تشمل المجالات الاستثمارية والطاقة والتعليم، حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة أن "الوفد العراقي وقع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين، في المجالات الاستثمارية والتعليمية والرياضية والطاقة، وغيرها".

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