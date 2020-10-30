2020/10/30 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ان العراق من أوائل الدول المستفيدة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، ان “العراق مشارك في مبادرة كوفاكس (COVAX) ليكون من أوائل الدول المستفيدة من اللقاح ضد فيروس كورونا”.

واضافت، ان “العراق مشارك بمخصصات بلغت 170مليون دولار”.

التالي

منذ دقيقة واحدة

إصابات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين

منذ 50 دقيقة

نصر الله يعلق على هجوم نيس في فرنسا

منذ ساعتين

الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد أفرادها بسكينين في باريس

منذ 5 ساعات

القضاء السويسري يصدر حكمه على ناصر الخليفي

منذ 6 ساعات

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

منذ 7 ساعات

زلزال بقوة 6.6 يضرب ساحل تركيا على بحر إيجة

منذ 7 ساعات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك سلمان

منذ 7 ساعات

بسبب الجائحة..



إيطاليا تدرس تطبيق إغلاق جديد

منذ 9 ساعات

إحالة مرشح للانتخابات إلى القضاء لمخالفته إجراءات كورونا في الاردن

منذ 10 ساعات

انخفاض إيرادات السياحة في تركيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: العراق من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: العراق من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).