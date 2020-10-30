مبنى من خمس طوابق

2020/10/30 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عملية لافتة، تمكنت شركة هندسية في شنغهاي بالصين من نقل مدرسة بالكامل مكونة من خسمة طوابق إلى مكان جديد عبر آلية تسمى "آلية المشى"، حسب سي أن أن.

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