قائد عمليات البصرة: قطعنا شوطا كبيرا في حل النزاعات العشائرية

2020/10/30 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، ان القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل اغلب النزاعات العشائرية.

وقال مدنف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة ، مؤكدا أن القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل أغلب النزاعات العشائرية خصوصا المستعصية منها والتي كانت الشغل الشاغل للقوات الأمنية خلال الفترة الماضية .

واضاف، أن جميع الإجراءات الامنية قد أخذت بنظر الاعتبار خصوصا تجارة المخدرات وسلاح والسطو المسلح، مبينا أن القيادة تمكنت من حصر السلاح وبنسب عالية كما تمكنت ايضا من السيطرة عليه وعدم استخدامه أثناء النزاعات العشائرية.

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