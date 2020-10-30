الكاظمي ونظيره المصري يوقعان غداً محضر اللجنة المشتركة وإعداد 15 مذكرة تفاهم

2020/10/30 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة عن استعراض اللجنة العليا العراقية - المصرية لمستوى الوزراء مذكرات التفاهم والاتفاقات والبروتوكولات التي اعدت صياغتها وجهزتها اللجنة على مستوى الخبراء خلال اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين وذلك بحضور وزير التخطيط العراقي ووزيرة التعاون الدولي المصري.

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